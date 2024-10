Caos al pronto soccorso. Pretende una seconda visita, insulti e minacce ai medici

Caos al pronto soccorso: infastidisce e insulta minacciosamente il personale medico, gli altri pazienti e anche i carabinieri. Denunciato un 49enne pugliese. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti al pronto soccorso di Macerata, su richiesta degli operatori sanitari. Era stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, che pretendeva di essere visitato dai medici una seconda volta, nonostante fosse stato già curato per la stessa patologia il giorno precedente. L’uomo si aggirava per le stanze del pronto soccorso, anche nelle aree dove l’accesso è vietato al pubblico, infastidendo medici, infermieri e gli altri pazienti. I carabinieri hanno cercato di calmare l’uomo, invitandolo ad andarsene dalla struttura sanitaria, ma il 49enne per tutta risposta ha assunto un tono minaccioso, insultando pesantemente i militari. Il pugliese è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, ma dopo essere uscito, invece di tornare a casa, si è recato nuovamente al pronto soccorso, continuando con atteggiamenti irriguardosi e offensivi nei confronti di medici, personale di vigilanza e degli stessi militari del Radiomobile, costretti a tornare sul posto. Finalmente, dopo un po’, si è allontanato dalla struttura, dopo essere stato sottoposto a un’ulteriore visita medica. Alla fine, è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Sempre gli stessi militari del Radiomobile hanno denunciato un pakistano di 22 anni, incensurato, per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere. Nel corso di un normale controllo, a bordo della sua auto è stata rinvenuta una mazza da baseball in metallo lunga 75 centimetri.