Caos all’alba al Pronto soccorso. Donna pretende il ricovero

Arriva al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta e pretende di essere immediatamente ricoverata. Momenti di tensione e caos ieri, all’alba, nella struttura del Pronto soccorso, dove si è reso necessario l’intervento della polizia. Poco prima delle 5 di ieri una donna di origini africane si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale della città Alta e ha chiesto insistentemente di essere ricoverata subito. Il personale medico e sanitario ha provato a calmarla, ma la donna era piuttosto agitata e ha cominciato a dare in escandescenze, con toni che si facevano via via sempre più accesi. Così è stato subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, prima che la situazione potesse degenerare. Sul posto è arrivata immediatamente la Volante del commissariato di polizia.

Ci è voluto un po’ di tempo prima che i poliziotti riuscissero a far calmare la donna straniera che, alla fine, dopo che la situazione è tornata alla normalità, è stata presa in carico dal personale medico della struttura ospedaliera di Civitanova Alta. Sono stati attimi di tensione, ma fortunatamente l’allarme è rientrato grazie alla mediazione degli agenti di polizia che hanno fatto calmare la donna.

c. m.