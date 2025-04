Caos cantieri, ora la Lega si smarca: "La giunta vada incontro ai residenti"

"Siamo vicini ai residenti del centro e di via Zorli, e ci auguriamo che le problematiche sollevate vengano risolte". Così Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega, in una nota che segue le proteste legate ai tanti cantieri spuntati negli ultimi mesi in città. Una nota che sembra voler marcare le distanze sia dall’amministrazione che dall’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, anche lui esponente della Lega. "I residenti – scrive Alessandrini – lamentano a ragione l’insufficienza di spazi di sosta a loro riservati sottratti dai cantieri". Alessandrini ricorda come nell’incontro del comitato di quartiere, "alcuni residenti hanno ritenuto insufficiente quanto poi tradotto nella delibera di giunta che ha consentito l’utilizzo dei parcheggi in struttura Garibaldi e Sferisterio e l’utilizzo degli stalli blu intorno alle mura civiche, considerato che le strutture non consentono un agevole accesso al centro soprattutto da parte di chi è in età avanzata e destando qualche preoccupazione in orari notturni. Complementare è parsa dunque la soluzione emersa durante incontro tenutosi con dirigenti del Comune e dell’Apm parzialmente in linea con le richieste degli stessi residenti – che in verità auspicherebbero anche la chiusura della Ztl – di individuare nuovi stalli di sosta riservati ai residenti (gialli) in piazza delle Libertà e di alcuni in sostituzione di quelli blu in piazza Vittorio Veneto i quali in totale si andrebbero ad aggiungere ai 15 già attivati in corso Matteotti. Così come altri spazi riservati ai residenti sarebbero stati individuati all’inizio e alla fine di viale Trieste". Per Alessandrini, "è comprensibile e condivisibile il disagio che provano i residenti i quali si vedono costretti a compiere diversi giri del centro non trovando liberi gli spazi di sosta. Auspichiamo pertanto che il sindaco e la giunta sappiano raccogliere le soluzioni emerse". Alessandrini si dice consapevole delle "difficoltà di contemperare le esigenze di residenti con quelli della ricostruzione, delle attività commerciali e degli uffici. Ma i residenti del centro storico non possano continuare a essere penalizzati. La Lega, che è partito popolare, resta vicina ai residenti e sarà presente affinché le problematiche emerse vengano risolte". Il capogruppo della Lega esprime vicinanza anche al comitato nato in via Zorli, dove è in corso un maxi cantiere. "Anche qui auspichiamo che una soluzione vada al più presto trovata, posto che attualmente i palazzi sotto via Pace/via Pancalducci hanno un’unica via d’ingresso e d’uscita che insiste su via Zorli".