Caos con i vigili, padre e figlio patteggiano

Uno avrebbe gettato a terra il berretto di un agente della polizia municipale, l’altro avrebbe fatto lo stesso con la ricetrasmittente che uno dei due vigili urbani teneva in mano. Sono finiti nei guai padre e figlio, un 64enne e un 32enne, entrambi civitanovesi, per un episodio avvenuto il 28 giugno scorso. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, i due si sarebbero opposti a due agenti della polizia locale, impegnati in un servizio di controllo del lungomare nord.

Gli agenti si erano fermati per ragioni di regolamentazione della circolazione stradale iniziando poi ad interloquire con i due, in merito all’occupazione di uno stallo destinato al carico/scarico merci. Ad un certo punto, uno due due uomini, invitato dall’agente a scrivere una e-mail al comando per far presente le proprie doglianze, avrebbe risposto testualmente che se fosse andato in Comando avrebbe buttato giù la comandante e avrebbe sottratto all’agente, intento a chiedere l’ausilio di una pattuglia, la radio ricetrasmittente dalla mano lanciandola sulla strada, mentre il 32enne gli avrebbe afferrato il berretto, buttandolo sul marciapiede.

In seguito, mentre il 64enne si sarebbe allontanato incurante della richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità, il figlio si sarebbe frapposto tra lo stesso e gli agenti, puntandosi con la testa e la spalla contro il petto di uno dei due vigili urbani per poi spingerlo contro il muro, dicendogli "io ti massacro". Poi pure lui si sarebbe allontanato. Alla fine sul posto erano intervenuti anche i carabinieri che insieme agli agenti della polizia locale li avevano seguiti per eseguire gli atti d’ufficio.

Entrambi, padre e figlio, erano finiti sotto accusa per oltraggio, reato estinto con il risarcimento, e per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, i due, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, hanno patteggiato con conversione in una pena pecuniaria. La pena è stata convertita in 1800 euro per il padre e in 1200 euro per il figlio. I due imputati sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Giorgio Di Tomassi e Paolo Cammertoni.

Chiara Marinelli