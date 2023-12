"Caos e auto bloccate, ma si fa finta di niente"

La provinciale maceratese foderata di macchine, una fila continua lungo il tratto che attraversa il quartiere di Santa Maria Apparente. Tra i tanti in coda, venerdì tra le 19 e le 20, anche l’ex consigliere comunale Vittorio Taffoni che in questo rione vive. "Una situazione inaccettabile – dice – che compromette anche la qualità della vita del quartiere perché si verifica sempre più spesso. Eppure non si investe un euro in viabilità alternativa e invece l’amministrazione fa spese superflue e lascia indietro investimenti che servirebbero a tutelare la salute della gente". Taffoni è uno che a suo tempo - era l’epoca del sindaco Erminio Marinelli - si prodigò per sbloccare l’iter dello svincolo della superstrada nella zona industriale A, portando a casa i finanziamenti statali, e fu proprio lui a inaugurarlo transitando per primo sul raccordo. Oggi non si dà pace rispetto a quella che definisce "inerzia sul piano delle infrastrutture che condanna il quartiere di Santa Maria Apparente ad essere ingolfato di traffico ogni giorno". Succede infatti quando la statale 77 resta chiusa per qualche incidente o per lavori o, come in questi giorni, quando nella zona aumenta in maniera vertiginosa l’afflusso di traffico chi si reca ai centri commerciale della zona Aurora. Venerdì sera per questo motivo è stato il caos viabilità sulla provinciale; macchine ovunque, tutte bloccate. "Nessuno fa niente – protesta Taffoni – per risolvere questa situazione e intanto qui affoghiamo nel traffico e nello smog, in un quartiere che da anni subisce le conseguenze dello sviluppo industriale senza adeguate politiche ambientali e di tutela per la salute". "Il nostro è un territorio - prosegue - che continua a pagare un prezzo altissimo per l’inquinamento delle falde idriche del basso bacino del Chienti, e Santa Maria Apparente in particolare, perché la bonifica dell’area non è stata fatta e qui, più che altrove in Italia, si muore per colpa dei tumori. Lo ha certificato uno studio epidemiologico eppure nessuno interviene. Non è più accettabile che in questa città, davanti a un problema enorme come questo, si faccia finta di niente e che Santa Maria Apparente continui ad essere un quartiere abbandonato".