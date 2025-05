Caos e dimissioni nella Recanatese: "Sorpreso della scelta del Cda"

Arriva anche a palazzo Comunale il terremoto delle dimissioni dell’intero Cda della Recanatese. "Prendiamo atto di questa risoluzione del presidente Guzzini, che non posso che ringraziare, anche a nome dell’Amministrazione, per la passione che ha dimostrato nella sua gestione e l’amore nei confronti di questa splendida realtà – ha dichiarato il sindaco Pepa (nella foto) –. D’altro canto, i risultati ottenuti dalla squadra durante la sua presidenza sono indubbi e sotto gli occhi di tutti, dalla vittoria dello scudetto di categoria in campionato di serie D durante la stagione 2021/2022 alla promozione in serie C, che ha segnato un passaggio importante nella storia della squadra".

Una decisione che, proprio per i trionfi conseguiti in campionato, fatica ad essere compresa: "Sono tuttavia sorpreso dalla decisione del Cda di rassegnare le dimissioni in toto, ha commentato ancora il primo cittadino. Sono a disposizione, vista la delicatezza della situazione, a ricevere il presidente dimissionario Adolfo Guzzini per ascoltare in via diretta le motivazioni e le condizioni che hanno portato a tale gesto. Abbiamo richiesto, pertanto, ai diretti interessati un colloquio con l’auspicio che si possa arrivare in tempi brevi a chiarire quanto accaduto".