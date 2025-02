Caos giunta, Servili lascia l’incarico: "Ferito dalle ultime vicende"

L’amministrazione perde un altro pezzo. Il dottor Stefano Servili ieri ha rinunciato al proprio incarico gratuito da consigliere personale del sindaco Mauro Sclavi. Faceva parte del suo ufficio di staff.

Servili ha spiegato le sue ragioni con una lettera al primo cittadino. "Caro Mauro, ho accettato l’incarico che mi hai offerto per due ragioni: era a titolo gratuito, ed era un modo per aiutarti – ha scritto –. Con te ho condiviso una speranza e un percorso. Insieme abbiamo fondato la lista Tolentino Civica e Solidale, insieme ci siamo candidati. Tu come sindaco e io come consigliere. Credo di essere stato utile dato che ho ottenuto anche un discreto successo, risultando il secondo degli eletti. Mi hai chiesto di rinunciare al seggio di consigliere per fare il presidente Assm. Poi mi hai chiesto di rinunciare a fare il presidente dell’Assm per una presunta, e poi rivelatasi infondata, incompatibilità. Ho accettato. Non è stato facile".

Nell’agosto 2022 Servili, chirurgo e dirigente medico, era stato scelto al timone della municipalizzata. Ma un mese dopo si era dovuto dimettere: l’Asur aveva dato l’autorizzazione il 24 agosto per l’incarico, e l’indomani l’aveva revocata. Servili non aveva percepito nessun emolumento ma alla fine si era optato per le sue dimissioni.

"Pur tra i più votati in consiglio, sono rimasto escluso da tutto. Non ho potuto condividere questa sfida a cui avevo contributo. Ma l’ho accettato perché ho avuto sempre fiducia nella tua serietà – aggiunge nella missiva rivolgendosi al sindaco –. Le vicende tristi di questi giorni mi hanno ferito e amareggiato molto. Capisco solo ora che la mia esclusione non è mai stata casuale. Non mi sento di condividere la strada che hai iniziato a percorrere. Non è quella che avevamo imboccato insieme alla vigilia di questa storia. Perdonami e comunque consentimi di ringraziarti per il breve tratto di strada che abbiamo fatto insieme, carichi di speranza e voglia di fare per la nostra Tolentino. Per questo ritengo doveroso rinunciare all’incarico che mi avevi formalmente affidato".

Intanto continuano i rumors che vedrebbero come ultimo assessore, per completare la giunta, l’ingegnere osimano Franco Ferri, già segretario dell’Erap Marche e responsabile del presidio di Ancona, ora in quiescenza. Il Comune starebbe verificando la sua compatibilità. Ad ogni modo, come annunciato dallo stesso sindaco, viene scelta una figura esterna, tecnica, che non ha partecipato alle amministrative del 2022.

Lucia Gentili