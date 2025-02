Caos in Comune, il Pd aderisce alla mozione di sfiducia al sindaco

"Il ritiro delle deleghe a tre assessori, il mancato confronto in sede istituzionale sulle reali motivazioni di tali scelte e le rivelazioni su accordi segreti con Forza Italia dimostrano in modo inconfutabile l’assenza di trasparenza, il caos politico e l’incapacità di questa maggioranza di governare nell’interesse della città". Con queste motivazioni il Pd, rappresentato dal segretario della sezione tolentinate Matteo Pascucci, spiega la propria adesione alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Mauro Sclavi che Civico 22 vuole portare al prossimo consiglio comunale del 27 febbraio. Bisogna raggiungere il numero di firme necessario alla presentazione, ma non dovrebbero esserci problemi. "Abbiamo atteso fino all’ultimo che il sindaco avesse il coraggio di spiegare pubblicamente le sue azioni, ma il suo silenzio ha reso chiaro che non vi è più alcuna guida politica credibile – prosegue il partito –. Nel frattempo le questioni fondamentali per la città rimangono irrisolte: dalla riqualificazione della casa di riposo, al rilancio delle terme di Santa Lucia, passando per la gestione dell’Assm e il rischio termovalorizzatore. Per questo il Partito democratico di Tolentino non può più limitarsi alla critica, ma deve farsi promotore di un’azione politica chiara. Riteniamo sia il momento di costruire un’alternativa politica ampia e solida, ripartendo dall’unità delle forze di centrosinistra, dalle associazioni e dai movimenti cittadini, in primo luogo con gli amici di Civico 22. Tolentino merita un governo forte, trasparente e capace di affrontare le grandi sfide che attendono la nostra comunità".