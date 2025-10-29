Caos in Consiglio. Salta la diretta, polemica in minoranza

Serata complicata, quella di lunedì in Consiglio comunale. A causa di un guasto tecnico, gli interventi dei consiglieri collegati da remoto si sono sentiti solo in aula e non nella diretta streaming seguita dai cittadini da casa. Un problema che ha impedito anche la registrazione audio ufficiale, rendendo impossibile la trascrizione degli interventi nel verbale. Tra le voci rimaste "mute" per il pubblico c’è quella del consigliere di minoranza Francesco Fiordomo, che stava presentando una mozione sui rincari del servizio mensa nelle scuole. Nonostante i tentativi dei tecnici, il collegamento non è stato ripristinato. Il presidente del Consiglio ha spiegato che, per regolamento comunale, la seduta resta valida perché in aula era presente il numero legale dei consiglieri. Ma l’episodio ha riacceso le polemiche sull’uso dei collegamenti da remoto, introdotti durante l’emergenza Covid e tuttora consentiti.

Tra chi chiede di tornare definitivamente ai Consigli "in presenza" c’è anche Pierluca Trucchia, oggi in maggioranza, da sempre critico verso una norma che ritiene superata: "Le difficoltà legate alla pandemia non esistono più – sostiene – e il confronto politico deve tornare a svolgersi in aula, guardandosi negli occhi". Un auspicio condiviso da molti, che vedono nella partecipazione diretta l’unico modo per riportare il dibattito pubblico alla normalità pre-Covid, senza microfoni che tradiscono o connessioni che si interrompono sul più bello.