Caos motorini, i cittadini si lamentano: "Servono controlli continui"

Il recente blitz contro gli scooter fracassoni, da parte dei vigili urbani, non ha cancellato il fenomeno e i residenti delle vie principali ne sanno qualcosa, specialmente in queste giornate di caldo bollente, quando si dorme con le finestre spalancate per far entrare l’aria e attenuare l’afa anche notturna. A disturbare il sonno non ci si mette soltanto la calura, ma anche il rumore degli scooter smarmittati, con giovani centauri che sfrecciano a velocità inaudita per le strade del centro, senza preoccuparsi dell’orario. In piena notte circolano a tutto gas e spaccano i timpani a chi cerca di dormire, e non può. Il centralino della polizia municipale diventa il riferimento per le lamentele, ma intanto non cambia niente. Gli scooter fracassoni continuano a scorrazzare per la città, di giorno e di notte, e per esempio lungo viale Vittorio Veneto e via Matteotti non si chiude occhio. Dai residenti allora l’ennesimo appello ai vigili urbani ad intensificare i controlli in quella zona, soprattutto nelle ore serali, e a praticare tolleranza zero "perché – dicono – le multe fatte una volta ogni tanto non servono a educare questi maleducati. Chiediamo soltanto il diritto di poter dormire. Siamo consapevoli che una città turistica vive anche la notte, però questo non è divertimento ma violazione della legge, ormai tutte le notti, e nella totale impunità".