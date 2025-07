Caos nel bar, poi botte a medico e infermiera. Arrestato e subito libero

Macerata, 6 luglio 2025 – Infastidisce gli avventori di un bar e quando viene accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale comincia a dare in escandescenze e, fuori controllo, aggredisce un medico e una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Poi se la prende pure con un finanziere. Arrestato un 23enne egiziano, operaio edile, residente a Tolentino ma domiciliato a Macerata. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì, in centro, per poi concludersi in ospedale.

Il ragazzo, che come hanno riferito alcuni testimoni era in stato di alterazione, ha cominciato ad infastidire delle persone che erano in un bar. Aveva bevuto e si andava addormentando in giro. Da quelle parti, proprio in quel momento, passava una macchina della Guardia di Finanza, che si è fermata per gli accertamenti del caso. Il giovane egiziano, alla fine, è stato accompagnato al pronto soccorso di Macerata per un controllo, viste le sue condizioni. Ma una volta arrivato lì, ha cominciato a dare in escandescenze. Ha anche aggredito un medico e una infermiera, graffiandoli, e si è scagliato pure contro un finanziere. Sono stati momenti di allarme e di tensione nella struttura sanitaria e ci è voluto del tempo prima che la situazione tornasse alla normalità. Ma alla fine il 23enne è stato bloccato e arrestato.

Nella tarda mattinata di ieri, in tribunale a Macerata, si è svolta la direttissima, davanti al giudice Enrico Pannaggi. Il giovane egiziano, che risulta regolare sul territorio nazionale, difeso dall’avvocato Raffaella Cesari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ed è tornato in libertà. L’avvocato ha chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata al 16 ottobre. Il pm Raffaela Zuccarini aveva richiesto l’obbligo di restare nel comune dove è domiciliato e di non uscire di casa nella fascia oraria notturna.