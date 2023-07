Caos nidi, spazi in altre tre strutture comunali

di Lorena Cellini

Si profila la soluzione di recuperare spazi in strutture scolastiche già operative e in locali comunali reperiti a Fontespina, San Marone e zona Stadio per superare l’emergenza asili e collocare i bimbi rimasti senza nido in seguito alla chiusura di due nidi per lavori e assorbirne anche dalle liste di attesa. Basterebbero alcuni lavori per adeguare gli spazi agli standard di legge e potrebbe rientrare il caos che si è creato in questi giorni. L’amministrazione comunale sta studiando questa ipotesi e sarebbero arrivati report positivi, sotto il profilo tecnico e logistico, per dare risposte alle famiglie rimaste all’improvviso senza un luogo in cui portare i figli. Ma davanti al rimpallo di responsabilità, in atto tra partiti e amministratori nel centro destra, per i ritardi nella gestione del problema reagisce il ’Comitato Genitori Parlanti’: "I politici che amministrano facciano il teatrino sulla testa dei loro figli". Fanno sapere che da ora in avanti l’unico interlocutore che accettano è il sindaco e definiscono "inaudito che invece di soluzioni e risposte, chi ha ottenuto la responsabilità dagli elettori di governare, si perda dietro a zuffe e diatribe che niente hanno a che fare con la città e con le problematiche che vivono genitori che si trovano di colpo senza un servizio basilare. Lo scollamento tra la politica e i cittadini è sempre più profondo". Quanto alla gara dello scaricabarile parlano di "scandaloso il tentativo di addossare le colpe gli uni sugli altri, evidenziando inoltre, come da dichiarazioni dell’assessore Ermanno Carassai, in negativo anche l’aspetto positivo di aver ottenuto finanziamenti dal Pnrr". "Siamo felici e riconoscenti – continuano –della ristrutturazione degli asili, ma chiedere soluzioni ponte non è sminuire l’operato dell’amministrazione, semmai chiederle di organizzarsi". La lettera dei genitori alla politica si chiude con la riflessione su fatto che "usare la questione nidi per le lotte di potere dimostra che ormai la politica si è ridotta a interessi di carriera personali". Ribadiscono che la loro è una battaglia "per la difesa di un diritto, quello del servizio degli asili nido, e questo intervento ha l’obiettivo di comunicare che da questo momento in poi l’unico interlocutore che sarà riconosciuto da questo comitato è il sindaco Fabrizio Ciarapica, da cui attendiamo risposta alla nostra proposta di incontro protocollata il 4 luglio".