"Caos nidi, tutti sapevano della situazione"

di Lorena Cellini

Turbolenze politiche nella maggioranza sul caso asili. Tutti contro tutti, alla ricerca delle responsabilità nei ritardi che stanno creando disagi ai genitori dei bimbi rimasti senza nido, dopo la chiusura di due strutture per lavori di riqualificazione. Sulla genesi dei problemi sono intervenuti Alfredo Perugini, presidente del Paolo Ricci (ente gestore dei nidi comunali) e Igor Pettinelli, responsabile locale di Fratelli d’Italia che ha indicato anche nel settore lavori pubblici il servizio responsabile dei problemi. Non ci sta Ermanno Carassai, assessore di competenza: "Qualcuno non si è reso conto del gioco, riuscito, dell’opposizione di evidenziare in negativo anche l’aspetto positivo di aver ottenuto finanziamenti con il Pnrr per un importo di oltre 8 milioni di euro, finalizzati ad ammodernare alcuni nidi esistenti e realizzarne due nuovi, aumentando la ricettività di circa 110 bambini. Interventi che gravano sul bilancio comunale soltanto per un milione e 200mila euro e che ritengo sia un’opportunità unica per la nostra realtà territoriale". Detto questo passa al contrattacco in casa propria. "Pettinelli – dice – si dovrebbe in primo luogo informare prima di gettare discredito nei confronti di un componente della giunta, con una difesa patetica. E’ puerile e fuorviante". Invoca "collegialità e, di conseguenza, assessori e partiti dovrebbero impegnarsi per raggiungere obiettivi e non cercare irrisorie responsabilità". In merito alla tempistica che ha innescato l’emergenza asili si toglie sassolini dalle scarpe Carassai e ricorda "che in alcuni incontri richiesti dal sottoscritto all’inizio dell’anno, presenti gli assessori, il rappresentate del Paolo Ricci e la dirigente dei Servizi Sociali, demandata all’organizzazione dei nidi, ho rappresentato la procedura che l’ufficio tecnico stava attuando per non perdere i finanziamenti del Pnrr e conseguentemente far verificare all’ufficio il numero di bambini in uscita dal nido, la possibilità di ricollocare i bambini nelle strutture, oggetto dei lavori, in altri nidi sia comunali che privati e verificare l’eventuale possibilità di accogliere ulteriore nuove richieste". Quanto allo status attuale e alle soluzioni su cui lavorare "l’amministrazione sta vagliando tutte le possibilità per venire incontro alle necessità delle famiglie, attività non portate avanti dal sottoscritto, ma dalla giunta e dai vari servizi comunali".