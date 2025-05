Caos per l’elezione delle Rsu. La preside accusa il personale

Dopo la denuncia della Uil Scuola, sul caos nella procedura per l’elezione delle Rsu all’istituto Mattei di Recanati, arriva la replica della dirigente scolastica Antonella Marcatili. La preside chiarisce che l’elenco degli oltre 200 elettori è stato predisposto e trasmesso alle sigle sindacali da un’assistente amministrativa, senza alcun coinvolgimento della dirigenza. Marcatili sottolinea come quegli elenchi – privi di firma e suddivisi erroneamente in quattro file – contenessero effettivamente nominativi duplicati e di docenti non più in servizio nell’istituto: tali incongruenze, purtroppo, non sono state segnalate né dai sindacati né dalla commissione elettorale, che avrebbe dovuto verificarli prima delle operazioni di voto. Solo a votazioni avvenute, su segnalazione di alcuni docenti, la dirigente ha preso visione dei documenti e, una volta accertate le criticità, ha provveduto a inviare agli enti preposti una versione corretta degli elenchi con effettivamente meno di 200 persone. La dirigente non risparmia critiche al proprio ufficio amministrativo, formato da otto precari, molti dei quali provenienti dal ruolo di collaboratore scolastico, evidenziando come l’istituto sia costretto da mesi a supplire alle lacune con un controllo diretto da parte della dirigenza stessa "La vera responsabilità – scrive – è da attribuire alla cronica carenza di personale qualificato nelle segreterie scolastiche" e si appella alle organizzazioni sindacali: "Piuttosto che cercare capri espiatori – conclude – il sindacato si batta affinché nelle scuole operi personale competente, capace almeno di redigere un elenco elettorale corretto".