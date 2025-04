Caos rifiuti, il rebus raccolta. Gattafoni blinda il porta a porta: "È il fulcro di tutto il sistema"

"Non esiste un sistema perfetto. Sulla base di quanto i sindaci discutono e decidono nell’Assemblea territoriale d’ambito, a cui dobbiamo fare riferimento, una certa flessibilità e diversificazione degli interventi può essere utile per migliorare l’efficacia degli interventi. Ma rimane il fatto che il porta a porta resta il fulcro dell’intera organizzazione. Non lo dico io: lo dice il piano regionale dei rifiuti". Paolo Gattafoni, presidente di Cosmari Srl, commenta in questo modo le recenti polemiche che si sono sviluppate a Macerata in merito alla pulizia del centro storico, nell’ambito delle quali è stata messa in discussione la raccolta porta a porta, con l’assessore Laura Laviano che spinge per estendere a tutta la città il "modello Corneto", con i cassonetti smart.

Gattafoni ritiene corretto il giudizio di Marco Ciarulli, presidente regionale di Legambiente, secondo il quale il porta a porta ha funzionato per 15 anni senza problemi. "Cosmari – sottolinea Gattafoni – ha fatto investimenti corposi, per circa 10 milioni, in mezzi e tecnologie, che hanno come fattore fondamentale il sistema di raccolta porta a porta, in coerenza con quanto previsto dal piano regionale. E non è che un impianto organizzativo di questo tipo, sempre che sia vantaggioso farlo, possa essere messo in discussione dall’oggi al domani. C’è chi lo ritiene superato, c’è chi, invece, lo considera ancora il perno fondamentale della differenziata, come prevede anche il nuovo Piano regionale dei rifiuti. Poi, certo, si possono valutare insieme anche altri tipi di azione". Il presidente fa riferimento, tra gli altri, all’adozione di cassonetti intelligenti, come avviato sperimentalmente a Macerata nell’area di Corneto, o di Green Point, come ha scelto di fare il comune di Recanati. E si potrebbe anche intensificare la frequenza della stessa raccolta. "Ma bisogna considerare le risorse disponibili – prosegue – perché i costi sono diversi, anche significativamente. I cassonetti intelligenti, ad esempio, sono meno costosi dei green point". E per aumentare l’intensità della raccolta serve più personale che, tra l’altro, al momento non è facile da reperire. Insomma, si possono attivare più interventi per avere una città più pulita, ma questi comportano dei costi che, inevitabilmente, si riverberano sull’unica fonte di finanziamento per il servizio, cioè la Tari (già lievitata negli ultimi anni).

"È evidente che una situazione come quella che si è verificata a Macerata va attenzionata, cercando di capire quali sono le criticità. Ma al di là del caso specifico e degli interventi – afferma Gattafoni – credo sia decisiva la fattiva collaborazione dei cittadini, sollecitando comportamenti virtuosi, anche perché bastano pochi furbetti a guastare la situazione". Il fronte della repressione può dare una mano, ma forse è il caso di approfondire visto che, nonostante l’elevato numero di multe elevate per violazioni sul conferimento dei rifiuti, non solo non c’è stato un miglioramento, ma le cose sono andate persino peggio.