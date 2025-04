Caos rifiuti, ora si corre ai ripari: "Raddoppiati i turni di raccolta e potenziata la derattizzazione"

Doppi turni di raccolta, derattizzazione potenziata e ristrutturazione del sistema di conferimento per bar e ristoranti. Comune, Cosmari e polizia locale si sono incontrati ieri per mettere a punto una strategia condivisa per ottimizzare la raccolta dei rifiuti dopo le proteste dei giorni scorsi per il caos spazzatura in centro storico a Macerata. Il Cosmari effettuerà un doppio turno di raccolta e, confermando gli orari di conferimento per i cittadini, dalle 7 alle 9, attuerà una campagna informativa per ribadire le corrette modalità di differenziazione e di conferimento, ricorrendo alla distribuzione di depliant illustrativi, redatti anche in lingua straniera.

Saranno inoltre affissi manifesti e cartelli illustrativi nei punti in cui si ravvisano più frequentemente fenomeni di abbandono e sarà avviata una campagna social. La riunione è stata presieduta dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro e ha visto la partecipazione dell’assessore Paolo Renna, degli uffici comunali, della polizia locale e, per il Cosmari, del presidente Paolo Gattafoni e la direttrice Brigitte Pellei. Assente invece l’assessore all’ambiente Laura Laviano che, nei giorni scorsi, aveva indicato come soluzione al problema del decoro quella dei ‘cassonetti smart’ anche per il centro storico, sulla scia della sperimentazione avviata con successo a Corneto. Una soluzione non gradita dal Cosmari, secondo cui il porta a porta è il dulcro di tutto il sistema in regione. "Quelle dei rifiuti e della pulizia e decoro della città sono tematiche al centro della nostra azione amministrativa ed è necessario un percorso condiviso e coordinato con il Cosmari per rendere il servizio più efficace possibile – ha detto la D’Alessandro –. Il decoro e l’igiene urbana, infatti, devono essere monitorati costantemente e devono essere adottati provvedimenti e misure necessarie. Le misure devono andare di pari passo a un comportamento del cittadino più responsabile possibile nel conferimento dei rifiuti, a garanzia del decoro della città". Secondo il Comune, il centro di raccolta a Fontescodella rappresenta una risorsa a cui tutti i cittadini possono ricorrere per conferire i rifiuti ingombranti, le potature e tutti i rifiuti che altrimenti non potrebbero essere raccolti con il metodo porta a porta. Per contrastare la presenza dei topi verrà potenziata la campagna di derattizzazione: sarà effettuata una volta a settimana per tutto il periodo primaverile ed estivo.

"La questione dei ratti – dice il Comune in una nota – può essere correttamente affrontata solo nell’ambito di una lotta integrata che preveda anche la messa in atto di comportamenti virtuosi a cui tutti i cittadini debbono attenersi, come evitare l’abbandono dei rifiuti e la dispersione sul suolo di alimenti di qualsiasi natura, disporre la chiusura delle vie di accesso di cantine e locali in disuso e da palazzi disabitati o in ristrutturazione attraverso le quali i roditori possono uscire. Vanno puntualmente rispettate le regole per l’alimentazione dei gatti di colonia, evitando di rendere disponibili crocchette che possono rappresentare un punto di attrazione per i topi. "La città è la casa comune e che il benessere di tutti dipende dalla responsabilità di ciascuno", ha concluso la D’Alessandro.