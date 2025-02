Caos sosta e movida, multe in serie. Controlli anche al pronto soccorso

Controlli a tappeto, dalle 19 all’una di notte, da parte della Polizia locale di Macerata. Parcheggi selvaggi, movida, monitoraggio al pronto soccorso sono finiti sotto la lente degli agenti giovedì scorso. Il servizio, iniziato dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa per una persona in stato di ebbrezza che si aggirava nel quartiere Pace (la cui ricerca però ha dato esito negativo), è proseguito con il un controllo del centro storico. Sono fioccate sanzioni, dodici, per soste irregolari di veicoli non muniti di permesso residenti.

"Al centro delle operazioni: la tutela dei residenti in centro storico controllando l’occupazione irregolare dei parcheggi a loro riservati – spiega il Comune –, la movida per assicurare un divertimento senza eccessi e la tranquillità di chi abita nel cuore della città, monitoraggio di diversi quartieri, passaggi anche al pronto soccorso dell’ospedale cittadino come prevenzione dopo le ultime aggressioni ai sanitari, così come richiesto dal prefetto Isabella Fusiello in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e infine verifiche per controllare lo stato di ebbrezza dei guidatori nell’ambito del progetto #LifeAddicted per contrastare l’incidentalità stradale connessa all’uso di alcol e droghe".

Gli agenti hanno proseguito con l’attività di monitoraggio e controllo del pronto soccorso dell’ospedale a tutela degli operatori sanitari, dove però la situazione è risultata essere regolare. Poi è stata la volta di Piediripa e Sforzacosta. Successivamente sono stati effettuati due controlli di polizia stradale lungo le mura, in particolare, in piazza Nazario Sauro e in viale Leopardi dove sono state elevate sette multe. È stato è stato fermato un veicolo con a bordo un giovane di 23 anni risultato positivo all’alcoltest che, di conseguenza, è stato sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria.

"Questi interventi non solo mirano a reprimere comportamenti illeciti, ma anche a promuovere una cultura del rispetto e della legalità tra i nostri concittadini", afferma l’assessore alla sicurezza Paolo Renna. "Le attività che mettiamo in campo mirano ad avere una funzione preventiva e deterrente", conclude il comandante Danilo Doria.