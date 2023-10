"Caos sul dimensionamento scolastico"

"Sul dimensionamento scolastico c’è confusione e ritardo, in un accavallarsi di ipotesi e proposte che generano disorientamento e non aiutano a definire una programmazione di respiro". I sindacati scuola di Cgil, Cisl e Uil attaccano la Regione chiedendo che si assuma la propria responsabilità, sottolineando che dopo quattro incontri, tra il 5 luglio e il 18 ottobre, il caos regna ancora sovrano. "Dall’estate scorsa – scrivono – dopo l’emanazione del decreto interministeriale che ha stabilito i nuovi parametri di dimensionamento, prevedendo per le Marche 25 autonomie da tagliare nell’arco del triennio, di cui 19 dal prossimo anno scolastico, abbiamo invitato la Regione ad aggiornare le linee guida. Ciò per consentire alle Province di elaborare un piano strategico pluriennale che tenga insieme qualità e coerenza dell’offerta formativa rispetto alla situazione demografica, ma anche al territorio e alle esigenze del sistema scolastico".

Così non è stato: le Province hanno elaborato ipotesi sulla base di criteri numerici, via via riformulati alla ricerca di una sintesi difficile da raggiungere, senza che a monte siano stati forniti dalla Regione parametri oggettivi. E questi mancano ancora oggi, visto che le linee di indirizzo "fanno riferimento a un solo anno scolastico e non ad una programmazione di medio-lungo periodo: si continua a prevedere un parametro numerico (600 alunni con deroga a 400 per i comuni montani) che non è più vincolante e, poi, sono molto generiche tanto da non consentire la distribuzione delle autonomie tra le province in modo oggettivo". In ogni caso i sindacati ritengono che la formazione di istituti omnicomprensivi sia un errore di prospettiva. "La genericità della delibera regionale avrà come effetto pratico la penalizzazione delle aree interne e delle zone del cratere del sisma, creando dirigenze scolastiche che avranno fino a 7 comuni da gestire. La strutturazione della scuola deve guardare al presente e al futuro delle Marche. Ribadiamo con forza la necessità di una scelta, il più possibile condivisa e strutturale. Ognuno si assuma le sue responsabilità".

f. v.