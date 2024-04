Caos sul treno e pugno al poliziotto. Giovane bloccato e denunciato

Un 24enne magrebino, regolare sul territorio italiano, è stato denunciato dagli agenti della Polfer di Ancona (diretti dal dirigente Paolo Di Domenico), perché aveva creato il caos in un treno regionale, viaggiando senza biglietto per poi aggredire con un pugno un poliziotto, oltre a minacciare gli altri viaggiatori con un coltello. Ma alla fine l’uomo è stato individuato e ora dovrà rispondere di una lunga sfilza di reati: falsa dichiarazione sulla sua identità personale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto di armi atti a offendere.

L’episodio era avvenuto il 9 febbraio, a Porto Recanati. Stando alle indagini, quel giorno il 24enne si trovava a bordo di un regionale, partito da Ascoli Piceno e diretto ad Ancona. Ma quando il convoglio era arrivato a Porto Recanati, il capotreno si era accorto che il giovane extracomunitario viaggiava sprovvisto di biglietto e anche senza documenti d’identità. Per di più era in evidente stato di alterazione, probabilmente ubriaco, e non aveva alcuna intenzione di scendere dal treno. Inevitabilmente, erano state chiamate le forze dell’ordine. Tuttavia erano intervenuti due poliziotti fuori servizio, che si trovavano nel vagone. Però la situazione era solo che degenerata. Il 24enne li ha prima aggrediti verbalmente, per poi tirare un pugno sul volto di uno degli agenti. Non contento di quanto fatto, aveva estratto dalle tasche un coltello, creando il panico tra i viaggiatori. E visto che in quegli attimi davvero concitati il regionale era rimasto fermo nella stazione di Porto Recanati, lui aveva colto la palla al balzo per scendere e darsi velocemente alla fuga. Successivamente il ragazzo era stato bloccato e portato dai carabinieri in caserma, dato che nel frattempo aveva infastidito pure dei passanti su corso Matteotti e stava entrando in un bar per bere ancora.

Fatto sta che da lì sono scattati gli accertamenti della Polfer, che subito ha acquisito i filmati di videosorveglianza del treno "Jazz", oltre alle immagini delle telecamere posizionate sul piazzale della stazione ferroviaria. E non ci è voluto troppo per dare un volto al responsabile di quei comportamenti a dir poco deprecabili, che adesso dovrà pagarne il conto.