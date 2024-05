Caos sulle terme di Sarnano. Si dimette l’amministratore

La Sarnano Terzo Millennio, società partecipata del Comune che gestisce le terme, al centro del dibattito. Il 4 giugno è stata convocata un’assemblea straordinaria; tra i punti all’ordine del giorno la sostituzione dell’amministratore unico dimissionario, Fiorino Coppari, la ricapitalizzazione e, in subordine, la messa in liquidazione della società. Il consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco Fabio Fantegrossi, con un accesso agli atti, ha scoperto che le Terme registrano "una perdita di circa 400mila euro. Ci saremmo aspettati una tempestiva convocazione per l’approvazione del bilancio – spiega Fantegrossi –. Invece la volontà è immettere liquidità o andare in liquidazione. Prima però, deve essere convocato il consiglio comunale (quando?) in cui decidere cosa fare. Ma la ricapitalizzazione non può essere attuata senza un piano di risanamento, ora assente, cosa che noi invece stiamo attivando con professionisti competenti. Si potrebbe arrivare a una liquidazione volontaria, con rischio concreto di una liquidazione giudiziale. Tra l’altro una fideiussione di quasi 900mila euro pesa sul bilancio del Comune, e un accantonamento parziale: resterebbero scoperti 300mila euro. Noi puntiamo al rilancio delle Terme e al risanamento della società. E invece rischiamo di perderla o di ritrovarci un Comune comissariato".

"La liquidazione – prosegue – comporterebbe un danno per i lavoratori, oltre dieci, per Sarnano e per la sua immagine, nonché un danno erariale che potrebbe perfino portare al commissariamento del Comune. In 15 anni cosa è stato fatto per tutelare società e lavoratori? Dove è l’amministratore, che non può dimettersi prima dell’approvazione del bilancio?".