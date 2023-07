Caos ZTL a Recanati: FdI all'attacco per cartelli sbagliati

Caos totale a Recanati per la nuova ztl in cui l’amministrazione riesce anche a sbagliare l’orario scritto nella cartellonistica installata recentemente preannunciando, però, che per i primi giorni della settimana saranno posti i cartelli esatti che riprenderanno gli orari stabiliti nella originaria ordinanza di fine giugno. Ma nel frattempo è il caos. A sottolineare questa imbarazzante situazione, che sta creando disagio fra gli automobilisti, è il gruppo di Fratelli d’Italia che, tratto in inganno dai cartelli sbagliati, parla dell’ennesimo cambio di rotta sulla ztl a tre settimane circa dall’inizio del periodo della sua attivazione. Effettivamente, all’inizio di luglio erano stati posti dei cartelli all’ingresso nei tre varchi del centro storico con orari di attivazione differenziati: quelli di inizio corso Persiani e di Porta Marina riportavano l’orario 13-15, quello a Porta Nuova 11-15. In queste ultime ore sono stati, invece, posti in tutti e tre i varchi dei cartelli indicanti lo stesso orario di inizio del divieto di accesso, e cioè dalle 11 alle 15, scatenando inevitabilmente le proteste dei cittadini. La cosa bizzarra, però, è che sia l’amministrazione comunale che la polizia Municipale si sono precipitati a comunicare che questi ultimi cartelli sono sbagliati e che la ditta provvederà a correggerli con il vecchio orario, ma non prima della prossima settimana. Allora perché, dato che i nuovi cartelli riportano orari sbagliati, sono stati messi su e rimossi quelli giusti? Non era più logico lasciare la vecchia cartellonistica? Fratelli d’Italia, nella sua nota, rimarca comunque che "la ztl nella fascia centrale della giornata, quella dell’ora di pranzo, non ha nessun collegamento con la realtà: basterebbe un minimo vivere il centro storico per rendersi conto del deserto che è la nostra città in quell’orario". Il gruppo critica anche l’arretramento del varco di via Primo che "sostanzialmente taglia fuori dalla libera circolazione anche via Falleroni che, invece, prima poteva essere utilizzata anche come via di fuga per chi, ignaro, si accorgesse del varco ztl attivo. Chiediamo agli amministratori di esporre, pubblicamente, il loro pensiero al riguardo: quale sarebbe il vantaggio di queste chiusure? Quale l’obiettivo?".

Asterio Tubaldi