Capannone Nervi, amianto solo nelle guaine

"L’amianto nel capannone Nervi è stato riscontrato solo sui giunti della guaina, che sono in tutto 12 fasce, e non sul resto della struttura. Ora bisognerà approfondire la valutazione del rischio e si passerà all’intervento. Ma sono preferibili la rimozione e lo smaltimento della guaina con amianto, che hanno un costo tra i 60mila e gli 80mila euro". Lo ha rivelato l’ingegnere Simone Tombolesi della ditta Mente Ecologica, ovvero la società incaricata dal Comune di Porto Recanati come responsabile del rischio amianto per la vicenda del capannone Nervi. L’occasione c’è stata nella conferenza indetta ieri dall’amministrazione comunale per fare chiarezza sugli esiti dei campionamenti effettuati a febbraio dagli operatori dell’Ast di Macerata, volti a capire se nel manufatto ci fossero o meno tracce di amianto. Erano presenti il sindaco Andrea Michelini, il vicesindaco Giuseppe Casali e l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti.

Proprio negli ultimi giorni, i gruppi di opposizione avevano lanciato diverse critiche alla giunta perché non erano stati ancora forniti aggiornamenti sugli esiti dei campionamenti. Ma l’amministrazione è passata allo scoperto. "Non abbiamo nascosto e nemmeno posticipato i risultati – ha esordito il sindaco Michelini –. Ma abbiamo voluto essere più che certi dei responsi e delle analisi effettuate, in quanto la salute pubblica è al primo posto. Quel capannone esiste da più di 60 anni e certe battute dei leoni da tastiera sui social lasciano il tempo che trovano".

A quel punto l’ingegnere Tombolesi è entrato nel dettaglio: "Dopo aver ricevuto la documentazione delle analisi pregresse, abbiamo svolto dei campionamenti sulla copertura in cemento che hanno dato esito negativo. Per questo abbiamo chiesto un approfondimento con l’Ast di Macerata e sono stati eseguiti una trentina di campionamenti, i quali hanno dato esito positivo solo sulla guaina. Parliamo di una superficie di 300 metri quadrati che rappresenta il 10 per cento dell’intera struttura, per un peso stimabile in 100-200 chili". Invece, l’assessore Riccetti ha sottolineato che la situazione è ben diversa rispetto al primo campionamento del 2014: "All’epoca si parlò erroneamente di amianto presente nel conglomerato cementizio del Nervi, per circa 3mila metri quadrati e con un peso di 500 tonnellate – ha commentato Riccetti –. E la bonifica sarebbe costata oltre un milione di euro. Quindi c’è una vantaggio sui costi, che adesso sono nettamente minori".

Giorgio Giannaccini