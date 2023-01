Capannone Nervi: una bella idea

È stato il giovanissimo portorecanatese Emanuele Pigini, 15 anni, ad aver vinto il concorso fotografico "Christmas Contest – Uno sguardo virtuale agli angoli dimenticati", indetto dal liceo Leopardi di Recanati nell’ambito delle attività del "Festival delle scienze umane - Notte dei les". Lui è il figlio dell’ingegnere Sauro Pigini, molto conosciuto in città per essere stato nel recente passato il capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle. Tornando al piccolo Emanuele, frequenta la classe 2E dell’indirizzo scientifico e si è messo in luce in questo premio rivolto agli studenti. Il tutto era incentrato sul tema "Filtri e photoediting per il recupero virtuale degli spazi urbani abbandonati". Così, a dicembre, ha scattato una foto al capannone Nervi, ex e storica fabbrica di concimi, che oggi rappresenta anche un bene di archeologia industriale, vincolato dalla Soprintendenza delle belle arti. Quindi, ha rielaborato lo scatto sia in chiave natalizia che sotto il profilo di una riqualificazione urbana del manufatto. Perciò, la sua intuizione gli è valsa il primo posto nel concorso fotografico indetto dal liceo della città leopardiana e un piccolo premio (un berretto) che ha scartato in classe davanti ai suoi compagni (nella foto Emanuele è quello al centro), che lo hanno applaudito.