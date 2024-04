Capannoni Rossini, nuova vita con l’Accademia

Gli ex capannoni Rossini vengono riqualificati e dati in comodato all’Accademia di belle arti, che vi ospiterà un open working lab, uno spazio di lavoro con corsi di alta formazione. Soddisfatti i membri della giunta comunale e i vertici dell’Accademia, anche in virtù del lavoro sinergico tra le due istituzioni. I 1.700 metri quadrati dello spazio presentano elementi interni di design accattivante e verranno usati per corsi, coworking e ricerca. "Restituiamo alla città un edificio che era fatiscente, portando a termine un lavoro tra molte complessità come Covid, guerra, carenza di materiali e aumento dei prezzi. Un altro punto del nostro programma elettorale si compie, visto che qui si svolgeranno corsi di alta formazione didattica, per cui l’Accademia si prodiga – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –. Abbiamo cambiato la destinazione che questi locali avrebbero dovuto avere, visto che erano stati pensati dalla scorsa amministrazione per un centro di immigrati affidato al Gus o all’Arci per una cucina etnica. Abbiamo invertito questa linea che non ci piaceva, ne siamo soddisfatti". "Abbiamo intenzione di creare un centro di studi e ricerca che dia possibilità ulteriori ai nostri giovani – ha detto la direttrice dell’Accademia, Rossella Ghezzi –, costruendo un percorso formativo e virtuoso con un occhio di riguardo all’inclusione. Ringraziamo l’amministrazione per questo spazio, segnale di profonda e reciproca stima oltre che desiderio di condivisione". "Già dal nostro insediamento abbiamo considerato Accademia e Università dei nostri partner privilegiati. Avere a Macerata un’Accademia così prestigiosa è un onore – ha sottolineato la vicesindaco Francesca D’Alessandro –, c’è molto bisogno di creatività, strumento di educazione straordinario. Questo è un luogo aperto, in osmosi con la città tutta, in particolare con i giovani". "Dotare Macerata di un luogo dove incrociare competenze per fornire servizi alla comunità è una sfida. La affrontiamo con sereno entusiasmo. Sapremo costruire un luogo aperto, dove spazi didattici avranno contiguità con mostre, incontri, conferenze e stage – ha detto il presidente dell’Accademia, Gianni Dessì –, faremo sì che l’arte formi il suo humus e permetta la maturazione di una coscienza volta a formare cittadini attivi, capaci di dibattere e progettare il futuro". Con gli interventi di rigenerazione, che hanno avuto un costo complessivo di due milioni, gli ex capannoni in via Cincinelli sono stati divisi in sei aree: ci saranno zone open space, coworking, sale vetrate con uffici e aree internet lounge ma anche spazi per aggregazione e relax, oltre a un piano superiore con uffici.

Lorenzo Fava