"Capisco la loro rabbia, subito un nuovo sito"

"Comprendo la delusione e la stanchezza dei cittadini. Le ho toccate con mano all’incontro con loro, li capisco profondamente. Hanno subìto una ‘non scelta’, frutto di una serie di rinvii che purtroppo non dipende da Cingoli. Ricordo che la discarica non l’abbiamo voluta, ci è stata imposta. È inaccettabile dunque che queste persone debbano sopportare l’idea di un ampliamento del sito senza, peraltro, che prima sia stato individuato il sito successivo. Il nostro territorio ha già dato. L’individuazione del nuovo sito è urgente". Sono le parole del sindaco di Cingoli, Michele Vittori, dopo che si è fatta strada l’ipotesi di un ampliamento del sito del Balcone delle Marche in località Fosso Mabiglia.

Insorgono gli abitanti, già stremati dai 10 anni di cattivi odori, disagi, svalutazione dell’area, timori per la salute. Era stato promesso loro che prima entro il 2021, poi entro il 2023, l’esperienza discarica nel loro comune si sarebbe conclusa. Ma la strada per la chiusura sembra ancora molto lunga. "Ho chiesto con forza a Sandro Parcaroli, presidente dell’Ata, un’accelerazione dell’individuazione del sito successivo – sottolinea Vittori –, nel 2014 è stata aperta la discarica qui ma intanto doveva essere individuato il sito successivo. Perché non è stato fatto? La colpa è della politica, è un po’ di tutti. Ma io questa responsabilità non me la sento, nei quattro anni di mandato e anche prima non ho mai ostacolato l’individuazione di un sito alternativo, anzi. E non ho mai dato l’ok a un ampliamento della discarica di Cingoli".

All’ultima assemblea dell’Ata, "la rosa dei territori papabili è stata ampliata, il numero dei siti è salito da 70 a 84 e questo sicuramente non aiuta. Sono stati reinseriti Comuni esclusi e cioè Cingoli, Montelupone, Morrovalle, Tolentino. Oltre a ciò, nel periodo transitorio, mentre cioè si procederebbe con l’ampliamento ipotizzato del sito cingolano, i rifiuti andrebbero portati fuori provincia (nel Pesarese e nel Fermano). Io ho votato contro. Poi, al passaggio successivo avvenuto al Cosmari, mi sono astenuto sul dare la delega al cda nella gestione del periodo transitorio". Nella discarica, incalza Vittori, "vanno a finire i rifiuti di tutta la provincia, quindi è una questione che riguarda tutti, va affrontata insieme. Mi auguro che entro novembre di quest’anno al massimo sia individuato il sito alternativo a quello di Cingoli".

Chiara Gabrielli