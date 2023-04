Capitale dell’arte contemporanea "Il Comune si farà trovare pronto"

di Lorenzo Monachesi

"Ci faremo trovare pronti quando sarà pubblicato il bando per la Capitale dell’arte contemporanea che, al momento, è solo un intendimento del ministro Sangiuliano". È quanto dice l’assessore Katiuscia Cassetta rispetto alle parole del ministro, il quale ha preannunciato che "dall’anno prossimo creeremo la Capitale dell’arte contemporanea, accanto a quella del libro e della cultura. Le città presenteranno progetti per ospitare momenti di esposizione, ma anche di creazione dell’arte contemporanea. Così facciamo una triade". Queste frasi hanno acceso il dibattito cittadino considerando il ruolo e il peso nell’arte contemporanea di molti artisti maceratesi come Ivo Pannaggi che ha spaziato dal Futurismo al Costruttivismo e Neoplasticismo, Bruno Tano, Sante Monachesi, Umberto Peschi fino ad altri scomparsi poco tempo fa come Wladimiro Tulli, Valeriano Trubbiani, Nino Ricci. A ciò si aggiunga la splendida collezione di arte moderna conservata a Palazzo Ricci e a Palazzo Buonaccorsi. "Da parte dell’amministrazione – aggiunge l’assessore – c’è la massima volontà di partecipare al bando, ma al momento non è stato pubblicato nulla. Intanto stiamo lavorando sui numerosi progetti in cantiere, alcuni dei quali rivolti anche proprio all’arte contemporanea". L’assessore scende nei particolari illustrando su quali iniziative gli uffici stanno lavorando per farsi trovare pronti per concorrere ai vari bandi. "Scade il 10 maggio quello relativo al Piano per l’arte contemporanea (Pac) il cui scopo è finanziare la produzione o l’acquisto di nuove opere. Siamo poi impegnati sul bando Creative living lab, che scade il 16 maggio e si pone l’obiettivo di sostenere progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso attività culturali e creative in tutti quei territori marginali". C’è la volontà di allestire una mostra su Sante Monachesi, artista del movimento futurista. "Partecipiamo a tale scopo a un bando regionale per questo allestimento che, comunque, faremo in ogni modo". Il Comune e altri partner, tra cui l’ateneo, stanno lavorando sul bando 5G che scade il 19 maggio. E ancora, scadrà il 30 giugno il bando Adrion 2 "e noi siamo interessati a una progettualità su Tucci". Il Comune è in attesa di conoscere gli esiti di alcuni bandi. "Abbiamo partecipato a quello regionale "La città che legge" assieme a Cingoli sul fondo Castiglioni; a uno a carattere europeo legato all’archeologia e, per la precisione, che riguarda Helvia Recina, un altro per avvicinare i giovani alla musica; e ancora, per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale".