Capitale dell’arte contemporanea, Macerata ci provi

Alessandro

Feliziani

Oggi a Palazzo Buonaccorsi termina la mostra dell’artista civitanovese Paola Tassetti, vincitrice del Premio Pannaggi 2022, riservato a interpreti emergenti dell’arte contemporanea. Promosso dall’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi, il premio – intitolato al più internazionale degli artisti nati in città – intende perpetuare il segno lasciato da Macerata nel mondo dell’arte in tutto il XX secolo, grazie all’impronta indelebile di molti artisti: Ivo Pannaggi, tra i protagonisti del Futurismo, Gino Bonichi (Scipione), cofondatore delle Scuola romana, Bruno Tano, il cui nome è rimasto legato alla "aeropittura", Sante Monachesi, Umberto Peschi ed altri che ci hanno lasciato più di recente, tra i quali Wladimiro Tulli, Valeriano Trubbiani, Nino Ricci.

La vivacità di Macerata per l’arte è testimoniata da gruppi e correnti artistiche d’avanguardia sorte in città (Gruppo Boccioni e la Brigata Amici dell’Arte), dalle edizioni del prestigioso Premio Scipione e da molte rassegne: da quella del 1922, cui presero parte artisti di fama internazionale, come Balla e Prampolini, fino alla tradizionale "Marguttiana".

Non vanno dimenticate le attività pubblicistiche di noti critici d’arte e le numerose mostre promosse da istituzioni locali e da galleristi che nei decenni si sono avvicendati in città. Oggi nel biglietto da visita di Macerata nell’arte contemporanea figurano l’Accademia di belle arti, con i suoi docenti e studenti, la sezione d’arte moderna di Palazzo Buonaccorsi e il museo dell’arte del Novecento di Palazzo Ricci, che ha poco da invidiare all’analoga raccolta milanese.

Tutto ciò fa di Macerata una città di spicco in questo campo, che le dà pieno titolo per concorrere nel 2024 a "Capitale italiana dell’arte contemporanea", partecipando al nuovo bando che il ministro Sangiuliano intende affiancare a quelli di "Capitale della cultura" e "Capitale del libro". Macerata ha l’occasione per abbandonare l’atavica ritrosia che più volte l’ha penalizzata.