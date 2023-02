"Capitale dell’inclusione: candidatura improponibile"

"Il tentativo dell’amministrazione comunale di candidare la nostra città a capitale europea dell’inclusione e della diversità si scontra con tutta la sua attività di questi anni". Tommaso Corvatta, ex sindaco, è stupìto davanti alla scelta della giunta Ciarapica di concorrere al premio lanciato dalla Commissione Europea per valorizzare quelle realtà che investono nella società inclusiva in termini di sesso, origine razziale o etnica, religione, disabilità, età. Tanti i motivi della sua perplessità, tra questi il comportamento del presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani "che, coinvolto - ricorda Corvatta - in un processo per diffamazione, è riuscito ad insultare e ghettizzare qualsiasi persona la pensi e si comporti in maniera diversa da lui".

Non solo questo nella lista dell’ex sindaco che sottolinea come "Ciarapica abbia iniziato la sua amministrazione evitando di inaugurare il superamento delle barriere architettoniche della stazione ferroviaria in quanto frutto dell’amministrazione precedente e ha continuato eliminando la possibilità del consigliere comunale straniero aggiunto per poi approvare un regolamento che vieta la sosta ai camper se non in poche aree strettamente destinate". Anche altri aspetti stridono per Corvatta: "L’accessibilità dei disabili sensoriali agli spettacoli è stata mortificata, per non parlare dei marciapiedi, molti non a norma, per i quali l’amministrazione ha acconsentito a una occupazione sistematica da parte delle attività commerciali, rendendo difficile il transito alle carrozzine di neonati e disabili".

L’ex sindaco Corvatta si chiede poi che "fine hanno fatto i fondi del Pnrr che Civitanova ha ottenuto come capofila dell’ambito sociale? Nulla o davvero poco si è fatto per i progetti di vita delle persone con disabilità. Anche progetti consolidati in ambito nazionale, come il ‘Dopo di noi’, non vengono promossi".

Lorena Cellini