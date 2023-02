Capitale europea dell’inclusione: Civitanova ci prova e si candida

Civitanova si candida ad entrare nel ventaglio delle ‘Capitali europee dell’inclusione e della diversità’. Tentare non nuoce anche se, a guardarsi intorno in città, di strada da fare ce n’è parecchia. La prima edizione del premio è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2021 per valorizzare quelle realtà che investono nella società inclusiva in termini di sesso, origine razziale o etnica, religione, disabilità ed età. Per partecipare alla seconda edizione bisognava iscriversi entro il 15 febbraio. Due le categoria in gara: città con meno di 50.000 abitanti e città con numero di residenti superiore. I criteri di valutazione adottati dalla Commissione europea riguardano la natura e la finalità delle iniziative, il livello di impegno, impatto, qualità e sostenibilità dei risultati, coinvolgimento dei rappresentanti dei gruppi esposti alle discriminazioni. Il 27 aprile si saprà se Civitanova ha avuto chance in questa iniziativa. La ‘carta’ che l’amministrazione intende giocarsi nella decisione di correre con la propria candidatura è la conquista della bandiera Lilla, ottenuta come riconoscimento ai turismo accessibile, un vessillo che misura quanto Civitanova sia una città a misura di persone con disabilità. Un aspetto, questo, su cui c’è ancora molto da fare considerando che ci sono zone del territorio comunale che una persona con problemi di mobilità o costretta a muoversi sulla sedia a rotelle non potrebbe mai frequentare perché impossibilità a muoversi in autonomia e tra queste area ci sono anche comparti centrali. Per non parlare della situazione nei quartieri periferici dove, tra marciapiedi sconnessi e non a norma con la legge contro le barriere architettoniche, è difficile muoversi per chiunque. In ogni caso la candidatura è stata presentata e di preparare le pratiche che approderanno alla Commissione europea è stato incaricato il servizio comunale addetto alle Politiche comunitarie. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la prima edizione del premio nella categoria ‘Amministrazioni con meno di 50.00 abitanti’ è stata la città croata di Koprivnica, per la strategia a sostegno di persone con disabilità, davanti a Rhein (Germania) e a Antequera (Spagna).

Lorena Cellini