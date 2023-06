Capitaneria e pompieri uniti in un’esercitazione

L’approdo del cantiere Euromare e le prospicienti acque del bacino portuale sono stati l’epicentro, ieri mattina, dell’operazione antincendio che la Capitaneria di porto organizza sistematicamente ogni 6 mesi, cambiando di volta in volta il canovaccio, per collaudare le unità interforze da mettere in campo in occasione delle emergenze autentiche. Stavolta è venuto meno il concorso della Croce Verde, per concomitanti servizi. E così hanno fatto tutto i militari della Guardia costiera e i vigili del fuoco del turno A. Un fumogeno ha simulato l’incendio a bordo di un battello attraccato al pontile dell’Euromare, senza nessuno a bordo. A soffocare il rogo sono stati, manovrando a tenaglia dal mare e dalla terraferma con appropriati getti d’acqua, la motovedetta della Marina partita dal molo martello e i pompieri arrivati dal distaccamento. Tutto secondo copione, con la fiction che già dopo una decina di minuti poteva dirsi conclusa. Ha coordinato il capitano di corvetta Ylenia Ritucci, comandante del porto, insieme ai suoi sottufficiali di più elevato riferimento. Per la Ritucci, che lascerà Civitanova per più importanti incarichi (a San Benedetto forse, ma ancora non si sa) all’inizio di settembre, s’è trattato dell’ultima corvée di questo genere nella nostra città. Salvo eventuali repliche estive, s’intende.

Mario Pacetti