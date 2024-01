Capodanno di festa. Brindisi a tutte le ore. E la piazza fa il pieno: "Mai stati così tanti"

Macerata ha salutato l’arrivo del 2024 in una piazza della Libertà gremita. L’aria di Capodanno era partita già da mezzogiorno quando, ad Almalù, si è brindato secondo il fuso orario neozelandese: i Capodanni dal mondo organizzati dal Comune in collaborazione con bar e locali hanno raccolto presenze diffuse. Ognuno dei 14 bar aderenti ha presentato un fuso orario in cui proporre un brindisi accompagnato da un bicchiere o un aperitivo caratteristico. Al prosecco neozelandese da Almalù, dove sono state distribuite maglie con fantasie maori, è seguito alle 18 si è brindato secondo il fuso di Novosibirsk, in Russia, al Caffè del corso. "Abbiamo preparato tartine al salmone e al caviale e la classica insalata. Che sia di buon auspicio per la pace nel conflitto russo ucraino", dice Donato La Torre. Il brindisi è stato poi alzato da Samo e al Civico 37 secondo il fuso orario del Nepal e della sua capitale, Kathmandu.

Con l’approssimarsi della mezzanotte piazza della Libertà si è gradualmente riempita aspettando il momento del conto alla rovescia per la mezzanotte. Il Capodanno, con la musica anni novanta e duemila, ha raccolto persone di tutte le età, giovani, famiglie, ragazzi, gruppi. Sulle note degli 883 la piazza ha acceso le luci degli smartphone, mentre i video venivano condivisi sui social. Un bel colpo d’occhio con le illuminazioni festive della piazza: la serata è andata in diretta su Etv Centro Marche e radio linea n.1. Il sindaco Sandro Parcaroli ha raggiunto il palco e ha fatto i suoi auguri: "Una piazza così piena fa Macerata viva. Vi auguro serenità e amore, e ai giovani dico: non fatevi portare via il tempo, siate affamati di conoscenza e vivete le vostre vite intensamente". Anche parte della giunta è salita sul palco per gli auguri di buon anno. Paolo Renna ha chiesto "un applauso per i volontari per la sicurezza e le forze dell’ordine". Marchiori: "Auguri di rinascita a chi ha passato un 2023 di difficoltà". "Mai siamo stati così tanti, e mai così belli. Che sia un 2024 di gioia", ha chiuso l’assessore Caldarelli prima del countdown e dei brindisi di mezzanotte. Lo scoppio dei petardi, su cui non v’era ordinanza di divieto come accaduto in passato, ha invaso il centro. La pro loco ha offerto dello spumante in piazza per salutare l’inizio del 2024. Basquiat e Sugo hanno chiamato per l’ultimo capodanno dal mondo alle 3, secondo il fuso orario del Brasile.