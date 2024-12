Capodanno e sei gennaio: cambia la viabilità

In occasione del Capodanno in piazza e per la XV edizione di Miss Befana, in calendario il 6 gennaio, cambia la viabilità in centro. Da oggi in piazza della Libertà, dalle 7 alle 13 del 7 gennaio, divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona di parcheggio a pagamento, per operazioni di montaggio, occupazione e smontaggio del palco.

Solo oggi dalle 10 alle 6 di domani divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili e stalli ciclomotori. In via Don Minzoni (tratto compreso tra via Zara – piazza della Libertà), ingresso Varco 1-ZTL dalle 18 alle 6 di domani divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, eccetto autorizzati, dalle 18 alle 20,30, attivazione ZTL varco-1 Don Minzoni, e dalle 20,30 alle 6 divieto di transito, con sbarramento fisico per tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati, veicoli delle forze dell’ordine e in servizio d’emergenza.

Per quanto riguarda invece l’evento “XV Miss Befana 2025” dalle 14 alle 22, divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta l’area anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili e stalli per ciclomotori, dalle 14 alle 22 e comunque fino al termine della manifestazione, in via Don Minzoni (tratto compreso tra via Zara – piazza della Libertà), ingresso Varco 1-ZTL divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, eccetto autorizzati e veicoli a servizio della manifestazione e dalle 16 alle 21 in via Don Minzoni (tratto compreso tra via Zara – piazza della Libertà), divieto di transito, con sbarramento fisico per tutte le categorie di veicoli eccetto veicoli autorizzati, delle forze dell’ordine e in servizio d’emergenza.