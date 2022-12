Capodanno in piazza tra dj set, animazione, frontman e vari live

Non sono i grandi nomi di un tempo, ma Recanati domani sera festeggerà ugualmente il Capodanno in piazza con il tradizionale brindisi di auguri per il nuovo anno. Sperando che sia migliore, classica frase d’augurio tra i cittadini. Dalle 23 in poi ecco così che piazza Leopardi si veste a festa con un concentrato di pura energia anni ’90 con effetti speciali, personaggi, gadget e laser experience. Sul palco il dj set con live performer, ma anche animazione e un frontman. Non mancheranno panettoni e spumante per un brindisi di mezzanotte. Nessun diveto per gli spettacoli pirotecnici per ri quali molti cittadini si stanno già attrezzando.