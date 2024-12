Capodanno senza botti. Scatta l’ordinanza

Il Comune di Monte San Giusto mette al bando botti e fuochi d’artificio per la notte dai Capodanno. Il sindaco Andrea Gentili ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 10 di domani a tutta la giornata di mercoledì, l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o anche privati in caso vi siano ricadute degli effetti dei fuochi su spazi pubblici o su luoghi privati di proprietà di terzi. Previsto anche il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi diversi da quelli a cui sono destinati. L’ordinanza, si legge nel testo, si è resa necessaria perché "l’amministrazione intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è impegnata la polizia locale e, visto l’indiscriminato, consistente e pericoloso incremento del lancio di petardi e di botti di vario genere". Inoltre i botti producono una "serie di conseguenze negative a carico degli animali d’affezione e della fauna selvatica, oltre al fatto che possono determinarsi danni alle cose per il rischio di incendio connesso con le sostanze esplosive, in particolare a danno di auto e cassonetti".