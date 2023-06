Capoeira Oxòssi festeggia 20 anni a "La contessa"

Oggi e domani sono giorni importanti per il mondo della capoeira: il gruppo Capoeira Oxòssi Italia festeggia infatti 20 anni di capoeira nella provincia di Macerata. Era il 2003 quando il maestro Bozò Macumba, dal Brasile, scelse Macerata per condividere la sua arte e creare un gruppo di capoeira nell’Italia centrale. Ma non solo: si festeggiano anche i 55 anni da quando il grande maestro Indio, leggenda vivente della Capoeira, fondò per le strade di Salvador di Bahia il primo nucleo del gruppo Capoeira Oxòssi, destinato ad avere fortuna, presente com’è oggi in più di 25 paesi nel mondo. Per festeggiare la ricorrenza, interessati e curiosi sono invitati allo stabilimento "La contessa" di Civitanova. Dalle 14 di oggi alle 18 di domani si potrà assistere ad allenamenti, stage ed esibizioni con i maestri e allievi del gruppo Oxòssi provenienti dal Brasile, da Berlino e da tutta Italia, sotto la direzione del leggendario Mestre Indio in persona.