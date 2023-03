Capogruppo di maggioranza, Lucchetti lascia Nel prossimo consiglio comunale il cambio

L’approvazione del Dup, il piano antenne e anche il nome del nuovo capogruppo di maggioranza. Saranno questi i temi principali del prossimo Consiglio comunale, a Porto Recanati, fissato per mercoledì alle 17.30. All’ordine del giorno ci sarà l’approvazione dei verbali della seduta precedente, poi le comunicazioni del sindaco. A seguire la mozione proposta dall’amministrazione sulla pace in Ucraina, e la sostituzione del capogruppo di maggioranza visto che la consigliera Valentina Lucchetti rinuncerà a tale delega. Da indiscrezioni, dovrebbe essere il consigliere Francesco Quercetti a prendersi l’incarico. Quindi, l’approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, e dopo quelle del Dup e del regolamento per la fruizione del servizio di trasporto scolastico. Infine, la localizzazione per l’installazione degli impianti di telecomunicazione.