Capolista dalle sette vite. Yuasa soffre, ma ce la fa

CONSAR RAVENNA

2

YUASA GROTTAZZOLINA

3

CONSAR RAVENNA: Benavidez 12, Mengozzi 6, Mancini, Orioli 17, Bartolucci 12, Bovolenta 28; Goi (L1); Feri, Falardeau, Russo, Arasomwan 2, Grottoli; ne: Menichini, Chiella (L2). All. Bonitta.

YUASA GROTTAZZOLINA: Mattei 5, Marchiani 1, Fedrizzi 16, Canella 10, Nielsen 29, Cattaneo 8; Marchisio (L1); Vecchi, Lusetti, Mitkov, Cubito; ne: Ferraguti, Romiti, Foresi (L2). All. Ortenzi.

Arbitri: Venturi e Pristerà.

Parziali: 25-23, 20-25, 25-18, 18-25, 13-15.

Note. Durata set: 30’, 27’, 28’, 24’, 22’ per un totale di 2h 11’. Ravenna: bs 23, bv 5, muri 11, errori 14; Grottazzolina: bs 10, bv 5, muri 11, errori 13. Amm. Ortenzi e Goi. Spettatori 1.040.

RAVENNA

La capolista Yuasa Grottazzolina soffre, va sotto, rischia di capitolare, ma alla fine si aggrappa al braccio pesante di Nielsen per espugnare il Pala de Andrè di Ravenna, confermandosi in vetta alla classifica. Sul turno di servizio di Benavidez, la Consar parte subito fortissimo (7-4). Ravenna vola anche 15-10 e mantiene il margine, sfruttando un buon ‘cambio palla’. I padroni di casa calano in ricezione e Grotta, che spinge forte in battuta, ne approfitta per pareggiare (da 19-15 a 20-20). Finisce 25-23, col bagher di 3° tocco di Nilsen che termina clamorosamente fuori. Ravenna parte col piede giusto anche nel 2° set (3-0). Grotta combina un altro mezzo guaio in difesa, mandando su tutte le furie coach Ortenzi. La reazione è immediata (5-7), perché i marchigiani ‘battezzano’ Orioli in ricezione e giocano di rendita. Il resto lo fanno gli errori in battuta, ma soprattutto la concretezza di Nielsen, che martella senza soluzione di continuità, sia al servizio, sia in attacco. A Grotta basta aspettare gli errori dei padroni di casa per pareggiare 20-25. Una palla contestata dagli ospiti, fa salire l’agonismo in avvio di 3° set. L’equilibrio regna sovrano fino al 15-15, poi Ravenna mette la freccia. Nel 4° parziale, il canovaccio non cambia fino al 10-10. Le percentuali di Mengozzi scendono. Sul 10-15 entra Arasomwan, ma Nielsen e Fedrizzi (11-18) continuano ad essere una sentenza in attacco, fino al 18-25. Il tiebreak diventa un ‘Bovolenta contro Nielsen’ di grande intensità. Sul 12-12, l’errore di Benavidez in attacco e il muro di Canella su Bovolenta, spingono Grotta al successo 13-15 con l’ultimo punto firmato da Nielsen.

Roberto Romin