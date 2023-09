Capoluogo e frazioni: un piano da 13 milioni

Con la firma del vicecommissario Francesco Acquaroli e il parere positivo dell’Usr, è stato approvato il Programma straordinario di ricostruzione (Psr) di Sarnano. Redatto dallo stesso Usr in collaborazione con il Comune, il Psr pone attenzione sul centro storico del capoluogo e sulle frazioni di Giampereto, Cese, San Cassiano, Terro e Piobbico, per un importo totale stimato di circa 13 milioni di euro (è bene ricordare che il Psr non finanzia nulla ma pianifica, appunto, ciò che il Comune metterà in atto nel corso del tempo). Nel novero, una serie di azioni strategiche relative alle opere pubbliche: recupero di spazi urbani, della viabilità, di edifici pubblici. Nel capoluogo, ad esempio, le priorità individuate riguardano queste tematiche ma non solo: per il rilancio post-sisma si ritengono fondamentali anche indagini e rilievi su grotte e cavità sotterranee dello stesso centro storico. Nella frazione di Giampereto invece, tra le altre cose, è considerata basilare la messa in sicurezza della viabilità (compresi gli attraversamenti del fosso Tennacola) ma anche il recupero della chiesa di San Lorenzo e quello delle fontane esistenti.

"A San Cassiano si lavorerà sul rifacimento di tutte le pavimentazioni sia per le vie di accesso che per gli spazi pubblici da ricostruire – spiegano dall’Ufficio speciale –, ma anche sul rifacimento della piazza principale. Accessibilità al primo posto anche a Cese, con il ripristino e la messa in sicurezza del percorso di arrivo, e a Terro. Infine Piobbico, dove come priorità ci sono le opere di urbanizzazione e il restyling delle pavimentazioni, dopo il nullaosta per la ricostruzione giunto a seguito dello studio condotto dall’università di Camerino, dato che sull’abitato della frazione insiste una frana che interessa il versante orientale del monte Pizzo di Meta". "L’approvazione del Psr – ha commentato il sindaco, Luca Piergentili – è un passaggio fondamentale per accelerare la ricostruzione nel territorio di Sarnano. Un risultato importante per i cittadini, conseguito da tecnici e professionisti, nonché uno strumento per snellire e migliorare la ricostruzione nel centro storico e nelle frazioni".

Lucia Gentili