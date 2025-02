Caporalato nei cantieri Sae, condannato

Caporalato nei cantieri della casette Sae, condannato a due anni e un mese il romeno Gheorghe Carp per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e omissione di soccorso. Assolte le aziende Gips e Consorzio Arcale, chiamate in causa come responsabili civili. Sotto accusa era anche Vincenzo Romano, rappresentante della Europa srl: il reato, lavori di costruzione delle unità abitative senza autorizzazioni, si è prescritto.

I fatti erano avvenuti tra settembre e dicembre 2017. Secondo l’accusa Carp avrebbe reclutato sette operai romeni e altri tredici lavoratori rimasti ignoti, impiegandoli nei cantieri delle Sae a Pieve Torina, Visso e Ussita. I lavoratori sarebbero stati impiegati tutti i giorni dalle 6.30 alle 19, con una pausa di circa mezz’ora per il pranzo, senza riposo domenicale, per circa 50 euro giornalieri versati a fine mese, e senza protezioni antinfortunistiche. Inoltre non avevano una sistemazione idonea, essendo alloggiati in quattro in strutture di 8 metri quadrati circa, senza riscaldamento. Carp era anche accusato di violenza privata, per aver costretto un operaio, che era scivolato in un cantiere a Ussita e si era fatto male a una caviglia, a non andare in ospedale, con la minaccia che se lo avesse fatto non avrebbe ricevuto alcuna retribuzione.

Ieri si è tenuta l’ultima udienza in tribunale a Macerata. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a tre anni e mezzo. Difeso dall’avvocato Antonio Renis, l’imputato è stato condannato dal giudice Domenico Potetti a due anni e un mese senza sospensione condizionale per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e omissione di soccorso. È stato prosciolto per la violenza privata per mancanza di querela, necessaria dopo la riforma Cartabia. Infine per l’accusa di aver svolto lavori edili senza autorizzazioni, in concorso con Vincenzo Romano, è stata dichiarata la prescrizione del reato. Per le parti civili, previsto un risarcimento di 5mila euro.

Nel processo erano stati chiamati in causa anche il consorzio Stabile Arcale di Firenze, nella persona dell’amministratore Giorgio Gervasi, difeso dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, e il consorzio Gips. "I due consorzi si erano difesi assumendo come la società Arcale avesse soltanto provveduto a una attività di mera fornitura di materiali edili, mentre la Gips a sua volta aveva affidato le lavorazioni a una terza consorziata, così che alcun rapporto lavoristico si era mai instaurato con i lavoratori oggetto di maltrattamenti" hanno spiegato gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli. Tesi questa che i ndifensori avevano illustrato in una memoria difensiva. "Il giudice ha accolto questa tesi e se pur le motivazioni saranno rese tra tre mesi il dispositivo ha respinto la domanda formulata verso i due consorzi scagionando i due amministratori" hanno concluso i due avvocati.

