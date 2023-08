Caporalato, non c’è il progetto: "Agiremo con gli altri Comuni"

Non ha presentato alcun progetto il Comune di Recanati, a gennaio scorso, su richiesta dell’Anci relativamente all’entità del fenomeno del caporalato sul territorio comunale in quanto – ha riferito in Consiglio comunale sia l’assessore alle Politiche sociali Paola Nicolini (nella foto) che lo stesso sindaco Antonio Bravi – "il Comune non ha le informazioni per rispondere adeguatamente a quanto richiesto nel questionario, né per indicare che il tema in oggetto non riguarda il proprio territorio". Si è espressa, però, la volontà di "agire in modo sinergico e coordinato con i sindaci dei Comuni che si affacciano sulla Valle del Potenza, in particolare Montelupone, Potenza Picena e Porto Recanati che è il principale gestore del progetto".

A sollevare il problema nell’assise comunale è stato Benito Mariani, consigliere della Lega, che ha presentato un’interrogazione a proposito della questione del finanziamento del Pnrr richiesto dal Comune di Porto Recanati per la bonifica connessa alle situazioni di caporalato. Il sindaco ha ammesso che "trattandosi di situazioni sommerse, non è possibile fornire una mappatura precisa del fenomeno, anche a causa dei rapidi e frequenti spostamenti dei migranti eventualmente coinvolti". Recanati, però, non sta con le mani in mano sul problema migranti e da tempo ha in piedi due progetti: il "Sai Pomerium" con cui si assistono 18 persone, tra cui una famiglia afgana in seguito alla crisi in quel paese, e "Migrant.net" mirato proprio alla prevenzione delle potenziali situazioni di contrattualizzazione illecita dei migranti. In Consiglio comunale sono stati, quindi, illustrati alcuni dati: 2.000 migranti coinvolti, 820 beneficiari presi in carico, 150 operatori pubblici e privati, tra cui alcuni imprenditori aziendali, 600 cittadini di paesi terzi che beneficiano di interventi di politiche attive.

"Non nascondo certamente – ha sottolineato infine il sindaco Bravi – la preoccupazione che il cosiddetto decreto Cutro, purtroppo, con l’abolizione della protezione speciale ed i tagli importanti all’insegnamento dell’italiano ai migranti, farà crescere il fenomeno della clandestinità perché il primo requisito per avere un contratto di lavoro in regola, ovviamente, è una minima padronanza della lingua italiana".

Antonio Tubaldi