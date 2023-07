"Caporalato: quante denunce di Bravi?"

"Quante segnalazioni e denunce del fenomeno del caporalato agricolo sono state presentate alle autorità competenti in questi anni dall’Amministrazione comunale di Recanati"? Benito Mariani, segretario cittadino della Lega, vuol vederci chiaro sull’adesione del Comune leopardiano (oltre a quello di Montelupone) al progetto del Comune di Porto Recanati, a cui sono assegnati 8 milioni di euro di finanziamento per la lotta al caporalato agricolo nelle campagne della vallata del fiume Potenza a valere sul PNRR, uno dei più alti finanziamenti di quelli erogati in tutta Italia alle singole Amministrazioni. È per questo che ha presentato un’interrogazione che sarà discussa lunedì in Consiglio. "Vogliamo conoscere – spiega Mariani - quante segnalazionidenunce il sindaco ha presentato alle autorità competenti in questi anni e di conseguenza, quindi, conoscere gli elementi oggettivi, reali e denunciati che hanno convinto il sindaco Bravi ad aderire a tale progetto. Chiediamo inoltre: cosa è stato fatto finora per combattere questo fenomeno in città, se presente? E degli 8 milioni di euro quanti ne arriveranno a Recanati e per cosa? Al contempo se tali fondi non dovessero arrivare, cosa farebbe comunque l’amministrazione Bravi per combattere il caporalato recanatese?".

Come si ricorderà, il sindaco Bravi, all’indomani delle aspre polemiche nate a Porto Recanati, specie dopo l’ormai famosa trasmissione televisiva realizzata da Report, aveva pubblicamente – seppur senza l’adozione di nessun atto formale da parte della Giunta – aderito al progetto dichiarando, come riporta Mariani, che "il fenomeno del caporalato agricolo esiste eccome nelle nostre campagne seppur non esteso come in Campania e Puglia. I braccianti non saranno in centinaia, tuttavia potrebbero aumentare visto che arrivano a rotazione in città, nell’arco di pochi mesi. Quasi tutti abitano in casolari di campagna nei quali, secondo l’ufficio anagrafe, dovrebbero dimorare poche persone, però in realtà si vede a occhio un flusso ben maggiore...". Per Mariani si tratta di "dichiarazioni veramente forti e preoccupanti! È sicuro di quello che ha detto signor sindaco perché, se non confermate dai fatti, diffamano gratuitamente tutti i proprietari di terreni e tutti gli imprenditori agricoli recanatesi, gettando comunque ombre pesanti sui recanatesi e con effetti deleteri per la nostra città! E le associazioni sindacali e di categoria molto radicate in città cosa ne pensano? Silenzio totale...".

Antonio Tubaldi