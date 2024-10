Cappella dei Contadini. Serata dedicata alle canzoni dei musical

Appuntamento da non perdere giovedì alle 21.15, nella Cappella dei Contadini a Potenza Picena, dove si svolgerà un concerto unico, dedicato alle più entusiasmanti canzoni del mondo musical. Grazie al progetto "The secret life of songs", nato dalle menti di Emilio Marinelli (piano) e Sara Jane Ghiotti (vocals), gli spettatori saranno condotti attraverso un imperdibile viaggio musicale piacevole ed evocativo, che vuole "svelare" all’ascoltatore la vita segreta delle canzoni del musical anche raccontandone storia e aneddoti. Il concerto, interpretato dal duo Two of Oz, è organizzato da Map Communication in collaborazione con Comune di Potenza Picena, Mugellini Festival, Associazione Centro Culturale, mayday, Soul Aps e Associazione Conchiglia Sound, in un più ampio contesto di promozione culturale. Infatti l’agenzia di comunicazione potentina, da sempre vicina a ogni forma di arte, promuove la cultura a 360 gradi con l’obiettivo di renderla alla portata di tutti, attraverso una serie di iniziative. L’intento è dunque di attualizzare il più possibile le musiche immortali, tramite il processo della contaminazione, elemento essenziale della tradizione jazzistica più vera. L’iniziativa è a ingresso gratuito e su prenotazione.