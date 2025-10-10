"Cappellettofest", un weekend dedicato alla tradizione culinaria

È tempo di "Cappellettofest" a Tolentino, in scena da oggi a domenica in piazza della Libertà. Tre serate di gusto, musica e divertimento. Giunto alla quarta edizione, l’evento è dedicato alla celebrazione del cappelletto, piatto simbolo della tradizione culinaria tolentinate.

Oggi alle 19 aprono gli stand gastronomici. Alle 21.30 musica live con The Rockstar Show, con i successi del rock anni ‘80; alle 23.30 dj set con Emiliano Effe per ballare sotto le stelle.

Domani alle 18.30, il Premio "Cappelletto d’Oro": uno show cooking in cui i partecipanti si sfideranno preparando un sugo originale da abbinare ai cappelletti forniti dal Consorzio di Tolentino. Alle 21 concerto dei Jackson One (tributo a Michael Jackson). A seguire sul palco salirà uno dei dj più famosi, Maurizio Molella, per ballare fino a tarda notte per poi arrivare alla chiusura con i suoni di Dinghies.

Domenica a partire dalle 16.30, i più piccoli saranno protagonisti del laboratorio "Mani in pasta": guidati da massaie esperte, potranno divertirsi e imparare l’arte della pasta all’uovo fatta in casa. Sarà presente la dietista-nutrizionista Elisa Pelati, per offire preziosi consigli su una corretta alimentazione con un occhio di riguardo alla cucina tradizionale.

Alle 21 si accende la magia musical "Cenerentola" della Compagnia della Rancia – Rancia Verde Blu (con la regia di Saverio Marconi e Ada Borgiani). "Porteremo avanti la novità dello scorso anno, ovvero la presenza di cappelletti con ripieno di pesce, una versione innovativa di questo classico piatto che ha riscosso successo", evidenzia lo staff.

Tutte le tre serate gli stand apriranno alle 19; si potranno assaggiare i cappelletti del Consorzio del Cappelletto di Tolentino, composto da Pastificio Pavoni, la Casa del Tortellino, Pastitalia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco 2.0. con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Assm e unione montana Monti Azzurri.