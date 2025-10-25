"Capponi bambola assassina". De Vivo condannato a otto mesi

"Bambola assassina, devi andare a spurgare le fogne. Assassina, tra virgolette, dei bambini civitanovesi". È stato condannato a otto mesi l’ex consigliere comunale Livio De Vivo (foto). Aveva pronunciato queste parole nei confronti dell’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. Ed era finito così sotto accusa per diffamazione. Ieri nel tribunale di Macerata, il giudice Francesca Preziosi ha condannato De Vivo a otto mesi. I fatti risalgono al 14 aprile 2020 quando, secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Stefano Lanari, nel corso di una delle sue dirette trasmesse sulla sua pagina Facebook, De Vivo nel compiere una analisi dell’operato dell’amministrazione aveva offeso la reputazione dell’assessore. Tra i temi al centro della diretta, quelli della mensa scolastica e dei pagamenti da parte degli utenti delle relative quote dei buoni pasto. "Questa è un’assassina, nel senso che fa i casini, questa adesso in tempo di pandemia è andata a chiedere i soldi", aveva detto De Vivo. Nel corso della diretta aveva poi pronunciato frasi come "ti devi vergognare, sta deficiente, perché lo posso dire è una deficiente" e parlando di lei De Vivo avrebbe detto "questa è la Capponi la bambola assassina. Vergognati, zozza, brutta e cattiva, assessore pupazzo. Sei una c.., cara Capponi, devi andare a spurgare le fogne, devi andare a lavorare. Pronto, pronto sono la bambola assassina assassina assassina, tra virgolette, dei bambini civitanovesi, dei servizi sociali, che mi dovrei vergognare a vita e dovrei dimettermi" e altre espressioni che, secondo l’accusa, avevano travalicato il diritto di critica. De Vivo, che aveva sempre respinto le accuse sostenendo che fossero critiche politiche, difeso dall’avvocato Marco Mariani, è stato condannato a otto mesi, al pagamento di una provvisionale di 8mila euro e delle spese processuali. "Erano critiche in merito all’operato, con epiteti forti – ha detto l’avvocato Mariani –. Ma rientra nella critica politica, non ha mai pensato di offenderla dal punto di vista umano, e come donna. Lui ha posto scuse pubbliche, tramite il sindaco. Attendiamo le motivazioni, faremo appello". L’assessore Capponi si era costituito parte civile al processo con l’avvocato Antonio D’Agostino. "Al di là della sentenza, che restituisce onorabilità alla dottoressa Capponi, resta un fatto molto spiacevole" ha commentato il legale D’Agostino.

Chiara Marinelli