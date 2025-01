"Capponi bambola assassina", De Vivo nei guai

"Bambola assassina, devi andare a spurgare le fogne. Assassina, tra virgolette, dei bambini civitanovesi". Queste e altre frasi sarebbero state dette da Livio De Vivo, nei confronti dell’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. Livio De Vivo è finito così sotto accusa per diffamazione. Ieri nel tribunale di Macerata, davanti al giudice Francesca Preziosi, sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui la parte offesa, l’assessore Capponi, parte civile al processo con l’avvocato Antonio D’Agostino.

I fatti risalgono al 14 aprile 2020 quando, secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Stefano Lanari, nel corso di una delle sue dirette trasmesse sulla sua pagina Facebook, De Vivo nel compiere una analisi dell’operato dell’amministrazione comunale avrebbe offeso la reputazione dell’assessore al sociale. Tra i temi al centro della diretta, quelli della mensa scolastica e dei pagamenti da parte degli utenti delle relative quote dei buoni pasto. "Questa è un’assassina, nel senso che fa i casini, questa adesso in tempo di pandemia è andata a chiedere i soldi" avrebbe detto De Vivo secondo l’accusa.

Nel corso della diretta avrebbe poi pronunciato frasi come "vergognati, ti devi vergognare, sta deficiente, perché lo posso dire è una deficiente" e parlando di lei De Vivo avrebbe detto "questa è la Capponi la bambola assassina. Vergognati, zozza, brutta e cattiva, assessore pupazzo. Sei una cogliona, cara Capponi, devi andare a spurgare le fogne, devi andare a lavorare. Pronto, pronto sono la bambola assassina assassina assassina, tra virgolette, dei bambini civitanovesi, dei servizi sociali, che mi dovrei vergognare a vita e dovrei dimettermi. Ma io non l’ho fatto perché io mangio, mangio, mangio. Mangiano tutti, pare che si sono ingrassati. Loro vogliono che io dico loro che rubano, ma io non glielo dico perché non ruba io dico che magna. Vorrebbe che lo dico ma io non lo dico, perché non è vero, non lo so" e altre espressioni che, secondo l’accusa, avrebbero travalicato il diritto di critica. De Vivo, che respinge le accuse, è difeso dall’avvocato Marco Mariani. L’udienza è stata rinviata al 4 aprile, per continuare a sentire i testimoni e poi ascoltare anche la versione dell’imputato, prima di pronunciare la sentenza.

Chiara Marinelli