Capponi denuncia per diffamazione, il Comune paga le spese

Si è costituita parte civile, nel processo penale al tribunale di Macerata per il reato di diffamazione, l’assessore Barbara Capponi che vuole ottenere un risarcimento per quelle che reputa offese da lei subite da parte di Livio De Vivo. Ha nominato come legale di sua fiducia l’avvocato Antonio D’Agostino, che ha presentato una nota spese di 7.724 euro e il Comune dovrà attivare il servizio affari legali e la polizza a tutela dell’ente stipulata proprio per questi scopi.

Sarà dunque l’amministrazione ad assumersi gli oneri finanziari delle difesa dell’assessore, in merito alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, con il pagamento della parcella dell’avvocato che sarà poi rimborsata dal broker.

l. c.