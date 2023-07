"Capponi non ci sta a Treia: "Minoranza, fate polemica con Poste Italiane"

Ieri avrebbe dovuto riaprire l’ufficio postale di Treia, temporaneamente chiuso per i lavori del progetto Polis di Poste Italiane. Ma la data è slittata (all’8 agosto, ndr) e il gruppo di minoranza Prima Treia ha levato gli scudi. Ma il sindaco Franco Capponi non ci sta e replica ai consiglieri: "La riapertura è stata nuovamente posticipata e lo abbiamo appreso non senza sorpresa e imbarazzo dal momento che è stata una decisione esclusivamente di Poste Italiane. Solo pochi giorni prima ci era stato detto che l’ufficio del centro storico avrebbe ripreso la sua attività a partire dal 24 luglio. Nel caso la minoranza voglia fare polemica, la invito a rivolgersi ai vertici delle Poste Italiane che sono stati nominati dal governo Meloni, lo scorso 8 maggio, e che ha preso queste decisioni non tenendo conto delle necessità e delle criticità che più volte abbiamo manifestato. Come amministrazione abbiamo cercato di sopperire a questo disservizio – aggiunge il sindaco – che non è dipeso da noi, attivando un servizio di trasporto a nostre spese, per accompagnare chi ne abbia bisogno all’ufficio postale di Passo Treia. Con un grande sforzo, proseguiremo con questo servizio e invito la minoranza a rivolgere le sue rimostranze agli attuali vertici delle Poste e non all’amministrazione che invece ha provveduto a cercare di portare soluzioni per la cittadinanza".

g. g.