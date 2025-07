Capponi replica a Iezzi:: "Massima attenzione sull’autismo"

"L’attenzione alla necessità dei bambini e ragazzi con un disturbo all’interno dello spettro autistico e delle loro famiglie è costante". L’assessore Barbara Capponi risponde alle critiche piovute sul Comune da Lidia Iezzi (Pd), per aver organizzato corsi ai commercianti del Cuore Adriatico finalizzati a meglio rapportarsi con persone con problemi di autismo, in una città in cui da anni l’amministrazione annuncia il centro per l’autismo, sempre rimasto sulla carta.

"Diverse iniziative – ribatte Capponi – sono state implementate da noi, come l’avvio della colonia inclusiva estiva, molteplici attività in collaborazione con terzi, come ad esempio il progetto di inclusione sportiva “Tutti a cavallo“, lo sportello disabilità, l’inserimento di argomenti di strumenti comunicativi inclusivi importanti come la musicoterapia nei Dialoghi educativi, in collaborazione con il Palco e gli interventi assistiti con il cane con “La tribù dei nasi freddi“ e molto altro ancora".

Rivendica poi "l’avvio di un nuovo progetto biennale sul tema autismo, costituito da incontri formativi e tavoli di concertazione, con la collaborazione organizzativa sia di Omphalos che dei Cavalli delle fonti". "L’assessorato – conclude – ha assegnato all’associazione Omphalos autismo e famiglie spazi appositi per le attività in città ed è importante ricordare che in città è già attivo un servizio diurno e residenziale per adulti con disabilità, che accoglie anche soggetti con diagnosi di autismo, gestito dal Paolo Ricci".