Cappuccini, riapre la chiesa. Processione e grande festa

Sabato la chiesa parrocchiale del SS. Sacramento dei frati minori Cappuccini di Macerata, gravemente danneggiata dal sisma del 2016, verrà riaperta al culto. È l’annuncio gioioso dei frati cappuccini delle Marche a cui rispondono, con altrettanta felicità, "tutti i parrocchiani che hanno dimostrato tenacia e capacità di adattamento", sottolineano i frati, e non solo.

Il programma prevede alle 16,45 la processione delle Palme che partirà dal teatrino e raggiungerà la chiesa. Alle 17 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Al termine della celebrazione seguirà un momento di convivialità.

Il vicario provinciale, fra Fabio Furiasse, spiega: "Ho seguito un po’ i lavori e in particolare modo quelli dedicati alla zona liturgica in senso stretto cioè quella dedicata alla celebrazione e alla preghiera".

Cosa è stato fatto? "Da un punto di vista architettonico è stato fatto il ripristino della sicurezza senza rilevanti modifiche. Invece, per ciò che riguarda gli arredamenti liturgici, e per la decorazione è stata fatta una revisione generale. È stato rifatto completamente il pavimento per mettere il riscaldamento a terra".

Qual è stata la linea guida? "Quella di ridonare all’interno della chiesa la foggia originaria. E’ una chiesa di fine ‘800 in stile neogotico con un eclettismo tipico del passaggio fra appunto l’800 e il ‘900. È stata progettata dall’architetto cappuccino Angelo da Cassano d’Adda che ha costruito nelle Marche altre chiese".

È stata ridata luce alla chiesa e spazi per liturgia e preghiera? "Si è cercato, appunto, di ripristinare la linea originaria neogotica sullo stile delle chiese francescane del ‘300, con una spazialità luminosa all’interno, senza sovrastrutture. Si è restituito ai frati un posto per pregare cioè il coro. è stata posizionata una croce sospesa. In conclusione: molto spazio, molta luce, molta essenzialità".

Quali sono stati i costi? "Mi dicono che abbiamo ricevuto un contributo dall’ordinanza 105 del settembre 2020 fondi per il terremoto del 2016 di circa di 850 mila euro. L’importo totale dei lavori ammonta un milione e 390mila euro".

Siete in attesa gioiosa dell’inaugurazione? "Certamente. Mi faccio portavoce dei confratelli nel dire che c’è stata una collaborazione straordinaria. Vorremo ringraziare anche l’ufficio per la Ricostruzione e il commissario Guido Castelli, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, lo Studio Paccaloni, l’impresa G&L Immobiliare, la Regione, il Comune di Macerata e tutti gli altri che non ho ricordato e che avremo modo di incontrare sabato".