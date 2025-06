Capriolo decapitato davanti casa del delegato regionale della Lac

Un presunto atto intimidatorio, senza precedenti in tutta la zona montana, quello che sarebbe stato compiuto ieri nei confronti del noto ambientalista Danilo Baldini, delegato regionale della Lac, la Lega per l’abolizione della caccia. Baldini, che abita in aperta campagna, in prossimità del confine comunale tra Matelica e Cerreto d’Esi, ha infatti denunciato ai carabinieri di Fabriano l’orribile ritrovamento ieri mattina presto, a pochi metri di distanza da casa la carcassa di femmina di capriolo senza la testa. "In un primo momento ho pensato ad un tragico incidente – ha dichiarato l’ambientalista, noto anche per aver scoperto nel 1985 il Globo di Matelica –, dovuto magari alle falciature del fieno, perché i cuccioli vengono lasciati dalle madri in mezzo all’erba alta per tenerli al riparo dai predatori, ma poi l’ipotesi è stata scartata, considerato che le falciature nei terreni vicini erano avvenute molti giorni prima, mentre la povera capriola era stata uccisa da poche ore e ancora sanguinava. Improbabile pure che i predatori si siano limitati a strappare e mangiare la sola testa o che chi l’ha uccisa abbia voluto la testa come trofeo, visto che la femmina è priva di corna".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Fabriano ed il dottor Angelo Giuliani, responsabile scientifico ed operativo del Cras Marche, ed ora sarebbero al vaglio degli inquirenti le schede di varie fototrappole, posizionate nella zona per monitorare i movimenti degli animali selvatici e che potrebbero anche aver immortalato l’autore del gesto. Sull’accaduto è intervenuta anche la Lac che lo definisce "orribile atto di intimidazione". Anche Europa Verde Marche in una nota parla di "un fatto grave. Chiediamo la condanna dei responsabili prevista per atti come questo e sempre con forza ci auguriamo che la Regione Marche voglia condannare in modo chiaro atti come questo, violenti anacronistici e fuori legge".

Matteo Parrini